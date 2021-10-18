Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию, затем нелегалы направляются в Евросоюз. По словам Мааса, авиакомпании зарабатывают на том, что доставляют беженцев в Европу, и Германия не намерена это терпеть.