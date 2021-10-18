Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию, затем нелегалы направляются в Евросоюз. По словам Мааса, авиакомпании зарабатывают на том, что доставляют беженцев в Европу, и Германия не намерена это терпеть.
2021-10-18T12:39:35+03:00
2021-10-18T12:59:48+03:00
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12:39, 18 октября 2021
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