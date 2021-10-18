Одна из двух ниток газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, сообщил оператор проекта Nord Stream. Отмечается, что созданного давления достаточно для начала транспортировки газа. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Для начала поставок Nord Stream необходимо пройти сертификацию в качестве независимого оператора, и эта процедура может затянуться до весны будущего года. Президент России ранее говорил, что запуск «Северного потока» мог бы снизить напряженность на газовом рынке.