В Древней Олимпии зажжен олимпийский огонь Зимних игр в Пекине

Зрители на церемонию не допущены из-за коронавирусных ограничений. Перед началом мероприятия на Акрополе прошла акция протеста против проведения Олимпиады в Китае. Задержаны два человека – это американские студентки родом из Тибета и Гонконга. Пекинская олимпиада пройдет с 4-го по 20-е февраля.
2021-10-18T12:34:41+03:00
2021-10-18T13:10:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 18 октября 2021
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