В Древней Олимпии зажжен олимпийский огонь Зимних игр в Пекине

Зрители на церемонию не допущены из-за коронавирусных ограничений. Перед началом мероприятия на Акрополе прошла акция протеста против проведения Олимпиады в Китае. Задержаны два человека – это американские студентки родом из Тибета и Гонконга. Пекинская олимпиада пройдет с 4-го по 20-е февраля.