В Оренбургской области госпитализировали 7-летнюю девочку, отравившуюся суррогатным алкоголем

По данным следователей, она употребляла некачественное спиртное в компании сверстников.

Все произошло в городе Гай на востоке Оренбургской области. Как передает местное агентство RIA56, первоклассница встречалась со своей 17-летней подругой, алкоголь им принес 15-летний подросток. После того, как они выпили, девочке стало плохо, она пожаловалась на тошноту. Этим утром, как отметили в Следственном комитете, врачи поставили ей диагноз отравление и доставили в детскую больницу. Сейчас состояние семилетнего ребенка улучшилось, школьницу выписали домой.

Между тем оренбургские СМИ утверждают, что алкоголь, которым отравилась девочка, был куплен у ее же 58-летней бабушки. Против нее составили административные протоколы по нескольким статьям, в том числе о незаконной продаже спиртного. К ответственности решили также привлечь друзей ребенка – из-за того, что они выпивали на улице — и их родителей. Сам напиток направили на экспертизу.

Ранее стало известно о случаях массового отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области. По последним данным, пострадали в общей сложности почти 65 человек, 36 из них скончались.