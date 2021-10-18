По данным «Эхо Перми», шестиклассник, открывший стрельбу в школе, учится в кадетском классе на «четвёрки» и «пятёрки»

По данным радиостанции «Эхо Перми», шестиклассник, открывший стрельбу в пермской школе, учится в кадетском классе на «четвёрки» и «пятёрки». Сегодня утром подросток пришел в школу с охотничьим карабином «Сайга». Он выстрелил дважды в стену и потолок. По одной из версий, мальчик хотел отомстить за травлю в классе. В результате стрельбы тяжело раненых нет. Пострадал один мальчик: ему в ногу попал осколок стекла. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям халатность и оказание небезопасных услуг.

Полковник ФСБ в запасе, политик Геннадий Гудков считает, что введение дополнительных систем контроля в школах ничего не изменит. По оценке Гудкова, проблема гораздо глубже.

По словам Гудкова, в России очень мало оружия в руках у населения: на 146 миллионов человек — 5 миллионов маломощного огнестрельного оружия.