По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выявлено более 34 300 новых случаев коронавируса

Это максимум с начала пандемии. Умерли 998 человек. Россия по количеству летальных случаев на первом месте в мире. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США за прошедшие сутки умерли 164 человека, в Индии – 166, в Бразилии – 130 смертей.