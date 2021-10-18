По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выявлено более 34 300 новых случаев коронавируса

Это максимум с начала пандемии. Умерли 998 человек. Россия по количеству летальных случаев на первом месте в мире. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США за прошедшие сутки умерли 164 человека, в Индии – 166, в Бразилии – 130 смертей.
2021-10-18T12:02:40+03:00
2021-10-18T12:15:39+03:00
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12:02, 18 октября 2021
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