Власти РФ сняли антиковидный запрет на въезд в страну членов семей иностранцев, которые имеют здесь вид на жительство

Российские власти сняли антиковидный запрет на въезд в страну членов семей иностранцев, которые имеют здесь вид на жительство, сообщает консульский департамент МИДа. Там уточнили, что изменения в правилах связаны с многочисленными обращениями иностранных граждан и их близких родственников. Ограничения на въезд были введены в марте 2020-го года.
2021-10-18T11:39:09+03:00
2021-10-18T11:39:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 18 октября 2021
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