Власти РФ сняли антиковидный запрет на въезд в страну членов семей иностранцев, которые имеют здесь вид на жительство

Российские власти сняли антиковидный запрет на въезд в страну членов семей иностранцев, которые имеют здесь вид на жительство, сообщает консульский департамент МИДа. Там уточнили, что изменения в правилах связаны с многочисленными обращениями иностранных граждан и их близких родственников. Ограничения на въезд были введены в марте 2020-го года.