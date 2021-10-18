В Калужской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. К 18-му декабря должны быть привиты не менее 80% сотрудников сферы образования, культуры и промышленности. Сейчас в регионе привито около трехсот тысяч человек, отмечает ТАСС.
2021-10-18T11:37:28+03:00
2021-10-18T11:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 18 октября 2021
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