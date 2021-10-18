Так называемый «тулунский маньяк» Павел Шувалов приговорен к 24-м годам лишения свободы в колонии строгого режима

Такое решение принял иркутский областной суд. Шувалов нападал на женщин в течение девятнадцати лет. Следственный комитет сообщил, что вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. К расследованию были привлечены полицейские, поймавшие так называемого «ангарского маньяка» Михаила Попкова.