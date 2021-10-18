Суд в Нижнем Новгороде 8 ноября рассмотрит вопрос о выдаче США американца Пола Уиллана

Об этом ТАСС рассказала адвокат Ольга Карлова. Защита заявляет в своей жалобе, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, направив ходатайство о выдаче Уиллана в министерство юстиции.

Уиллан приговорен в России к шестнадцати годам строгого режима по обвинению в шпионаже. Он отбывает наказание в мордовской исправительной колонии. Виновным себя американец не признает.