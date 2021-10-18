В России выявлено 34 325 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.

В Москве — 6823 заболевших.