Следователи возбудили уголовные дела после стрельбы в школе в Пермском крае

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг после стрельбы в школе в Пермском крае. Ведется проверка в отношении охранника. Тем временем, интернет-издание «База» утверждает, что шестиклассник вошел в школу с карабином «Сайга» без четверти восемь, когда охранник еще не заступил на дежурство. До этого момента на посту находился вахтер. Школьник дважды выстрелил в стену и потолок, после этого директор школы Галина Зайцева уговорила отдать его оружие. В результате стрельбы никто серьезно не пострадал. Одного ученика доставили в больницу с небольшими ссадинами.