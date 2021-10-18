Забастовка американских работников кино и телевидения не состоится

Её отменили в последний момент.

Международный альянс сотрудников театральной сцены подписал соглашение с альянсом теле-кино продюсеров США, который гарантирует техникам, операторам, монтажерам и многим другим специалистам сокращение рабочего дня и обеденные перерывы.

Крупную забастовку профсоюз анонсировал несколько недель назад. В организации утверждали, что у людей на фоне снятия некоторых антиковидных ограничений сильно выросла нагрузка, а работать приходится в неудовлетворительных условиях. Также одной из проблем было то, что специалисты, работающие на стриминговые сервисы, получали меньше, чем их коллеги, нанятые киностудиями, хотя бюджеты интернет-проектов проектов могли даже превышать стоимость крупных блокбастеров.

Подробности этого соглашения пока не раскрываются. Как пишет американская газета The Wall Street Journal, глава профсоюза Мэтью Лоэб утверждает, что оно удовлетворяет все требования работников, однако, документ еще должен получить одобрение и других членов альянса.

Ранее агентство Reuters писало, что из-за пандемии производство продукции для стриминговых платформ сейчас отстаёт от графика. Из-за этого рабочий день сотрудников многих киноиндустрии увеличился примерно до четырнадцати часов.