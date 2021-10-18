Премьер-министр Испании Педро Санчез высказался за отмену неприкосновенности монарха

Это положение закреплено в Конституции страны. Заявление премьера прозвучало на фоне скандала с участием Хуана Карлоса I, который отрекся от престола в 2014-м году. Он стал фигурантом нескольких расследований, впрочем, конкретных обвинений ему не предъявлено. Около года назад почетный монарх покинул Испанию. С тех пор он живет в Объединенных арабских эмиратах.
2021-10-18T11:10:20+03:00
2021-10-18T11:36:30+03:00
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11:10, 18 октября 2021
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