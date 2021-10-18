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11:09, 18 октября 2021

В 2017 году в минобороны Франции внедрился российский шпион — экс-директор главного управления внешней безопасности

Бывший директор главного управления внешней безопасности Франции Бернар Бажоле сообщил, что в 2017-м году в министерство обороны страны внедрился российский шпион. Бажоле утверждает, что проинформировал об этом власти. Он также подчеркнул, что шпионажем во Франции, кроме России, занимаются Китай и США.
Информацию о российском шпионе подтвердило министерство обороны. При этом ведомство отметило, что это секретные сведения. 


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