Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о том, что уходит в длительный отпуск

Он будет отсутствовать почти месяц. Как отмечают местные СМИ, сегодня утром Екатеринбург снова окутал едкий смог. Пожар на торфянике не могут потушить уже неделю. Жители города в социальных сетях жалуются на плохое самочувствие и выражают недовольство молчанием губернатора по этому поводу.
2021-10-18T11:05:51+03:00
2021-10-18T11:39:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 18 октября 2021
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