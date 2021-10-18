Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о том, что уходит в длительный отпуск

Он будет отсутствовать почти месяц. Как отмечают местные СМИ, сегодня утром Екатеринбург снова окутал едкий смог. Пожар на торфянике не могут потушить уже неделю. Жители города в социальных сетях жалуются на плохое самочувствие и выражают недовольство молчанием губернатора по этому поводу.