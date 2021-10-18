СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг после стрельбы в пермской школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг после стрельбы в пермской школе. Ученик шестого класса пришел на занятия с охотничьим ружьем. Обезвредила стрелка директор школы.

Инцидент произошел рано утром и до начала уроков, когда в школе еще было достаточно мало детей. 12-летний мальчик украл ружье у отца, пришёл в школу с оружием и дважды выстрелил в стену и потолок. Ребёнок сообщил, что хотел расправиться с одной девочкой, которая его

обижала. При стрельбе пострадал один человек — мальчик, который спускался по лестнице. Ему в ногу попал осколок стекла от двери. Его здоровью ничего не угрожает. Подростку, открывшему огонь в школе, предстоит пройти детскую психиатрическую экспертизу.

По информации «Эхо Перми», юноша учится в кадетском класе на четверки и пятерки. Одноклассники описали его как достаточно доброго мальчика. Кстати, положительно характеризуют парня и учителя.

Родители мальчика находятся в разводе. Ребенок живет с матерью. Отец переехал в Челябинск, где работает на заводе

Полиция начала проверку в отношении охранника, который пропустил в школу подростка с карабином. На месте происшествия работают следователи. Источник РИА Новости утверждает, что стрелка не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, однако подростка могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу.