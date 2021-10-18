Новости из мира киберспорта: команда из России Team Spirit получит 18 миллионов долларов после победы на турнире International по игре Dota2. В финале россияне победили команду Китая. Общий призовой фонд турнира составлял рекордные 40 миллионов долларов, сообщает телеканал «МатчТВ».
2021-10-18T10:38:22+03:00
2021-10-18T10:48:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:38, 18 октября 2021
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