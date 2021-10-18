Новости из мира киберспорта: команда из России Team Spirit получит 18 миллионов долларов после победы на турнире International по игре Dota2. В финале россияне победили команду Китая. Общий призовой фонд турнира составлял рекордные 40 миллионов долларов, сообщает телеканал «МатчТВ».