В оренбургском Гае семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

Она употребляла спиртосодержащую жидкость в компании сверстников, сообщает следственный комитет. После оказания медицинской помощи пострадавшая отпущена домой. Ранее стало известно, что на востоке Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек. 36 из них умерли.
2021-10-18T10:36:10+03:00
2021-10-18T10:45:37+03:00
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10:36, 18 октября 2021
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