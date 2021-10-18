Иркутский областной суд приговорил к 24-м годам колонии строгого режима так называемого «тулунского маньяка»

Иркутский областной суд приговорил к 24-м годам колонии строгого режима Павла Шувалова, так называемого «тулунского маньяка». Суд установил, что Шувалов совершал преступления в течение 19-ти лет. В его уголовном деле более ста томов.
2021-10-18T10:35:38+03:00
2021-10-18T10:47:39+03:00
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10:35, 18 октября 2021
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