В Пермской школе, где сегодня утром была стрельба, отменены занятия. Ученик шестого класса пришел в школу с карабином «Сайга». По некоторым данным, он хотел отомстить за травлю в классе. В полиции говорят, что ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Он сделал два выстрела в стену и потолок. Обезвредила стрелка директор школы. Она увела мальчика в кабинет и убедила отдать ей оружие. Сейчас подозреваемый дает показания. В результате инцидента пострадал один учащийся. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Уголовное дело по статьям о халатности и небезопасных услугах возбуждено после выстрелов в пермской школе. Следователи выясняют мотивы действий стрелявшего и как он получил доступ к оружию. Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки контролирующими органами. Исследуются качество охраны, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных, допустивших перемещение вооруженного школьника по школе.