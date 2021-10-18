В России цены на овсянку достигли исторического максимума

Стоимость хлопьев превысила 80 рублей за килограмм.

Главной причиной резкого увеличения стоимости представители крупных торговых сетей называют рост закупочных цен у поставщиков продукта. Те, в свою очередь, утверждают, что это произошло из-за рекордной летней жары и, как следствие, снижения урожая. Производители каш говорят, что в себестоимости овсяных хлопьев основная часть приходится на зерно, а, по их данным, овес подорожал за год более чем на 30%. Кроме того, выросла стоимость самой упаковки и ингредиентов — это сушеные ягоды, фрукты, сахар, сухое молоко. Посевные площади овса, по сведениям Росстата, падают последние три года. Если в прошлый сезон было засеяно около 2,5 миллионов гектаров, то в этом только 2. Аналитики ожидают дальнейшего увеличения цен, так как, по их мнению, вскоре резко возрастет спрос на каши быстрого приготовления. Овсянка, по данным социологов, является второй по популярности крупой у россиян. На первом месте – рис, а третье занимает гречка, цены на которую ранее превысили 100 рублей впервые за 10 лет.

В Минсельхозе отметили, что в России никакого дефицита овса нет.