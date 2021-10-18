Украинский депутат Виктор Медведчук выступил против идеи обмена на одного из заключенных в России

Возможность такого обмена допустил президент Украины Владимир Зеленский.

Кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук подчеркнул, что у него есть только украинское гражданство, и что он намерен и дальше продолжать политическую борьбу в республике. Идею об обмене его на другого человека, арестованного в России, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвал примером того, «в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина».

Возможности отправки Медведчука в Россию ранее не исключил президент Владимир Зеленский. Он сказал, что это будет возможно, если Москва подтвердит, что у этого человека есть российское гражданство. Арестованный политик в свою очередь ответил, что глава государства этим высказыванием проигнорировал презумпцию невиновности.

Медведчуку грозит пожизненное заключение. Украинские власти обвиняют его в ведении антигосударственной деятельности и в передаче России данных, которые составляют государственную тайну.

Оппоненты Виктора Медведчука неоднократно обвиняли его в том, что он ведёт пророссийскую политику. В разные году он был депутатом Рады, её спикером, а также главой администрации президента при Леониде Кучме.