Руководство партии «Яблоко» подтвердило, что не поддерживает сторонников Алексея Навального

Членов партии, разделяющих и пропагандирующих чужую идеологию, отстранят от принятия решений, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги заседания политкомитета партии «Яблоко», которое прошло 14-го октября в закрытом режиме. Члены «Яблока», поддержавшие «умное голосование», назвали решение своего руководства дискриминационным.

На последних выборах в Госдуму «Яблоко» получило чуть более 1% голосов. Это худший результат за всю историю партии. «Яблоко» лишилось права на бюджетное финансирование.