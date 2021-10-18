Стрелявший в школе под Пермью ученик успел с оружием подняться на второй этаж

Ученик, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, с оружием успел подняться на второй этаж, где сделал два выстрела. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным газеты «Комсомольская правда», подросток, открывший стрельбу в пермской школе, поставил детей к стене. По информации издания, шестиклассник с оружием в руках забежал в свой класс. Он успел сделать два выстрела в потолок и дверь.

Директор школы Галина Зайцева рассказала интернет изданию Baza, как смогла обезвредить мальчика, устроившего стрельбу.

Ранее мальчика хорошо характеризовали в школе.

Глава Пермского края поручил проверить охранную компанию, которая обеспечивает безопасность в школе под Пермью.