Основная версия гибели четырёх российских туристов в отеле в Албании – отравление хлором, сообщают местные СМИ. Тела нашли в бассейне, который, как выяснила полиция, был закрыт в течение недели. Утром 15-го октября, в день смерти россиян, сотрудник отеля чистил бассейн хлором.