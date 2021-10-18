Основная версия гибели четырёх российских туристов в отеле в Албании – отравление хлором, сообщают местные СМИ. Тела нашли в бассейне, который, как выяснила полиция, был закрыт в течение недели. Утром 15-го октября, в день смерти россиян, сотрудник отеля чистил бассейн хлором.
2021-10-18T09:35:55+03:00
2021-10-18T09:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 18 октября 2021
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