Украинский политик Виктор Медведчук утверждает, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского, передаёт телеканал «112 Украина». Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассмотрит возможность обмена Медведчука, если Москва подтвердит, что он гражданин России. Напомним, Медведчук – кум российского президента Владимира Путина. Он находится на Украине под домашним арестом по делу о госизмене.
2021-10-18T09:35:30+03:00
2021-10-18T09:50:00+03:00
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09:35, 18 октября 2021
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