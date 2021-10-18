Украинский политик Виктор Медведчук утверждает, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского, передаёт телеканал «112 Украина». Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассмотрит возможность обмена Медведчука, если Москва подтвердит, что он гражданин России. Напомним, Медведчук – кум российского президента Владимира Путина. Он находится на Украине под домашним арестом по делу о госизмене.