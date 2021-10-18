По данным газеты «Комсомольская правда», подросток, открывший стрельбу в пермской школе, поставил детей к стене

По информации издания, шестиклассник с оружием в руках забежал в свой класс. Он успел сделать два выстрела в потолок и дверь. Стрелявшего обезвредил директор школы. По предварительным данным, подросток хотел расправиться с конкретной девочкой, которая его обижала. По предварительным данным, мальчик взял ружье у отца. В то же время отец Игорь Губаев рассказал интернет-изданию «База», что сын не имел доступа к сейфу.

Губаев добавил, что живет отдельно от семьи.

В полиции утверждают, что в результате инцидента в школе один ученик обратился за медицинской помощью. Он порезался стеклом.

Власти Пермского края проверят охранное агентство, которое обеспечивает безопасность школы, где сегодня один из учеников открыл стрельбу. Об этом журналистам сообщили в региональном министерстве безопасности. Там ссылаются на поручение губернатора.