Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал похищением экстрадицию своего спецпосланника из Кабо-Верде в США

Венесуэльские власти намерены обратиться за помощью в международные организации.

Власти Венесуэлы подчеркивают, что дипломата Алекса Сааба вывезли в США без ордера Интерпола и документов, а это тяжкое преступление. Они намерены обращаться в международные инстанции с требованием разобраться в ситуации. Сааба задержали еще в июне прошлого года на одном из островов Кабо-Верде на основании ордера, выданного США. В Венесуэле требовали его освобождения, указывая на особый статус. В США его обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов с помощью финансовой системы страны в пользу властей Венесуэлы. Вчера дипломата экстрадировали.

От властей Кабо-Верде требуют выдать и другого спецпредставителя, а именно назначенную на прошлой неделе послом России Наталью Поклонскую. На Украине она является фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с присоединением Крыма к России. Ранее Поклонская была прокурором республики.

В Москве заявили, что Поклонская обладает абсолютным дипломатическим иммунитетом.