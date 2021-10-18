В Росгвардии отрицают факт драки в учебном центре «Тамбукан» в Ставропольском крае

Участники соревнований спецподразделений не снимали краповые береты в знак протеста против нечестного судейства, заявил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. О конфликте, в частности, рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, во время экзамена чеченские спецназовцы не совершали марш-бросок, их подвозили на машинах. Видео публикует интернет-издание «База». В Ассоциации подразделений спецназа пообещали провести разбирательство и дать объективную оценку произошедшему.