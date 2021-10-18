В России снова стрельба в школе

В Пермском крае с оружием на занятия пришел шестиклассник.

Стрелявшим оказался 12-летний ученик шестого класса в поселке Сарс на юге региона. Он пришел на занятия с охотничьим карабином «Сайга», который, по предварительным данным, взял у отца. Школьник успел сделать два выстрела. Один – в потолок, другой – в дверь. Подростка разоружила директор школы и уговорила зайти к себе в кабинет. Она находилась с ним до приезда полицейских. Глава округа, где находится школа Георгий Поезжаев, утверждает, что опасности для детей на данный момент нет.

Во время стрельбы внутри находились около 300 детей и 30 педагогов. После задержания ученик признался, что решил расправиться с одноклассницей, которая его обижала. Вместе с тем, собеседник агентства Интерфакс рассказал, что школьник вел себя неадекватно, кричал, что действует по указаниям бога.

Источник ТАСС сообщает, что стрелявшего не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста. Согласно уголовному кодексу, общая уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет, за особо тяжкие преступления – с четырнадцати.