Власти Венесуэлы намерены обратиться в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, которого экстрадировали из Кабо-Верде в США. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, дипломата вывезли без ордера Интерпола. Американские власти обвиняют Сааба в отмывании трехсот пятидесяти миллионов долларов. Сааб является спецпосланником Венесуэлы в Африканском союзе. Мадуро назначил дипломата на этот пост после задержания.