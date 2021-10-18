Власти Венесуэлы намерены обратиться в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, которого экстрадировали из Кабо-Верде в США. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, дипломата вывезли без ордера Интерпола. Американские власти обвиняют Сааба в отмывании трехсот пятидесяти миллионов долларов. Сааб является спецпосланником Венесуэлы в Африканском союзе. Мадуро назначил дипломата на этот пост после задержания.
2021-10-18T08:36:08+03:00
2021-10-18T08:36:08+03:00
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08:36, 18 октября 2021
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