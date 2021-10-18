Росстат зафиксировал рекордное подорожание овсяных хлопьев в рознице

Один килограмм стоит более восьмидесяти рублей. Основная причина – рост закупочных цен у поставщиков, которые в свою очередь ссылаются на значительное подорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, засуху и тяжелые условия уборки овса, сообщает РБК. По данным ритейлеров, овсянка – вторая по популярности крупа среди россиян после риса.
2021-10-18T08:35:00+03:00
2021-10-18T08:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 18 октября 2021
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