По данным источника «Интерфакса», одному ученику понадобилась медицинская помощь после инцидента в школе под Пермью. Ученик шестого класса принес в школу охотничий карабин и сделал два выстрела в воздух. Местные власти сообщили, что стрелявшего обезвредил директор школы. Во время стрельбы в здании находилось более трёхсот человек. Они в безопасности, сообщил глава администрации Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев.

Согласно предварительной информации, поводом могла стать травля в школе. Как утверждает информированный источник ТАСС, школьник не будет привлечен к уголовной ответственности.

Стоит напомнить, что почти месяц назад студент юридического факультета Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Шесть человек погибли. Сорок семь пострадали.