В Росгвардии опровергли информацию о драке между спецназовцами во время испытаний за получение краповых беретов

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин считает, что бойцы просто проявляли эмоции. По его словам, к этому не нужно относиться по-особенному, так как эмоции есть на любых соревнованиях. Грибакин в комментарии агентству ТАСС отметил, что никаких протестов по итогам состязаний нет, и никто не собирается отказываться от краповых беретов.

Ранее СМИ сообщали о конфликте в учебном центре Росгвардии в Ставропольском крае, где часть претендентов из Чечни на получение отличительного знака мошенничали при сдаче нормативов. Якобы их подвозили на машинах во время марш-броска, но некоторые все равно получили береты, из-за чего возникла массовая драка. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц пишет, что попытки жульничества очевидцы объясняют тем, что в Чечне за краповый берет платят. Хотя обычно это не дает никаких привилегий. Несогласные с результатами, по данным интернет-издания Readovka, хотят отказаться от отличительных знаков, пока не будут установлены справедливые итоги.

Краповый берет – форма отличия наиболее подготовленных бойцов спецназначения. Ее присуждают после прохождения сложных испытаний, в число которых входит 10-киломентровый марш-бросок с препятствиями.