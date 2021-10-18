МВД подтвердило стрельбу в школе под Пермью

Шестиклассник задержан, пострадавших нет. По данным полиции, подросток выстрелил дважды – в стену и потолок. Сейчас устанавливают его мотивы и где он взял оружие.

По неофициальным данным, ученик украл охотничий карабин у отца. Он принес оружие в школу, чтобы расправиться с девочкой, которая его обижала, пишет сетевое издание Baza. По его данным, директор школы уговорила мальчика отдать орудие. Сейчас он находится в «предистеричном» состоянии.

Меньше месяца назад в Перми произошел другой случай со стрельбой в учебном заведении. Тогда студент местного государственного университета совершил нападение, убив 6 человек. Только сейчас вуз возвращается к обычному режиму работы.

Спустя почти месяц после трагедии на территорию вуза вновь можно будет попасть свободно. До недавнего времени студенты и преподаватели Пермского университета могли проходить в кампус только по заранее составленным ежедневным спискам. Теперь они отменены. Правда, чтобы зайти в корпуса учебного заведения, необходим будет пропуск. Если посетитель не является сотрудником или студентом вуза, ему нужно оформить гостевое разрешение. Сохранится и усиленная охрана Пермского госуниверситета. К ней привлечена Росгвардия. Для того, чтобы пройти в корпуса, придется преодолеть двойные посты.

Студенты пока также не вернутся в аудитории: еще как минимум неделю они останутся на дистанционном обучении. Правда, в руководстве вуза это объясняют ухудшением ситуации по коронавирусу. Прирост заболевших в Пермском крае в последнее время обновляет суточные максимумы за всю пандемию и уже приблизился к 600 новым случаям за день.

В результате нападения пострадали полсотни человек. Сам стрелок был ранен при задержании. На днях его выписали из больницы и сразу арестовали на два месяца.