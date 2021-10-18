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07:31, 18 октября 2021

В Пермском крае ученик устроил стрельбу в школе

фото: Александр Манзюк / РИАМО
фото: Александр Манзюк / РИАМО

По различным данным он успел сделать один или два выстрела в потолок. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в помещении в этот момент находилась лишь вахтерша, она не пострадала. Самого школьника уже задержали.

«Интерфакс» сообщает, что шестиклассник принес в школу охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова. Оружие он взял у отца-охотника, оно зарегистрировано и находится на учете.

О мотивах подростка официально ничего не говорится. Telegram-канал Baza утверждает, что ученик собирался разобраться с девочкой, которая его обижала.

Месяц назад студент Пермского государственного университета устроил в вузе стрельбу. Жертвами стали шесть человек, еще около 30 пострадали.


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