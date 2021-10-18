Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в одну из больниц в Южной Калифорнии во вторник с урологической инфекцией, переросшей в сепсис — в Калифорнии Клинтон, проживающий в Нью-Йорке, находился по делам фонда Клинтонов.

Лечащие врачи бывшего президента заявили, что их пациент был госпитализирован для «тщательного наблюдения», в больнице ему ставили внутривенные антибиотики и капельницы.

Сепсис является частой причиной смерти в больницах США — по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, у 1,7 миллиона американцев развивается сепсис и почти 270 000 человек в США умирают в результате сепсиса ежегодно.

У Билла Клинтона нормализовались температура и количество лейкоцитов, и он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков, заявил его врач. Из больницы в Калифорнии бывший президент США вышел под руку со своей супругой Хиллари Клинтон — на выходе, где их поджидали журналисты, они сфотографировались с врачами и покинули госпиталь.

В 2004 году Биллу Клинтону сделали четырехкратное шунтирование сердца, а в 2010 году провели операцию по установке двух стентов, чтобы открыть одну артерию.