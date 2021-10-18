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07:04, 18 октября 2021

В Москве военный суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста обвиняемому в причастности к терактам в столичном метро

Магомеда Нурова задержали спустя 9 лет после трагедии. Он, как утверждает следствие, вину признал.

Нуров — единственный оставшийся в живых предполагаемый соучастник взрывов, которые смертницы устроили на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010-го. Он находится под стражей два с половиной года.

По версии следствия уроженец Дагестана был связным боевиков. Он неоднократно подвозил их на своей машине на встречи, где планировали совершение взрывов в московском метро. Кроме того, Нуров как утверждает следствие, скрывал от правоохранителей участников терактов.

Между тем, как отмечала газета «КоммерсантЪ», вина подсудимого состоит лишь в том, что он весной 10-го года отвёз из села в лес Гусена Магомедова, который сопровождал смертниц по пути из Кизляра в Москву.

Нурова ранее допросили, но арестовали намного позже. Следствие утверждает, что фигурант уголовного дела полностью признал вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк Культуры» прогремели с небольшой разницей в утренний час пик в конце марта 2010-го года. Погибли 40 человек, более ста получили травмы разной степени тяжести.


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