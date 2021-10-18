Мосгорсуд начнёт рассмотрение по существу дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова

Процесс пройдет над двумя обвиняемыми. Это Муртази Шадания и Джамбул Джанашия, до этого уже судимый. По версии следствия, Шадания летом 2009-го года помог перевезти снайперскую винтовку, из которой Вячеслав Иваньков по прозвищу «Япончик» был убит.

Следствие также считает, что оба подсудимых следили за «Япончиком». В том числе у ресторана на Хорошёвском шоссе на севере Москвы, возле которого на него совершили покушение. Оба фигуранта вину не признали.

На предварительном заседании в конце марта они попросили, чтобы их дело рассматривали с участием присяжных. С тех пор коллегию пытались сформировать, но по разным причинам этого долго не удавалось сделать, в том числе из-за недостаточной явки кандидатов.

Напомним, Иваньков был тяжело ранен в конце июля 2009 года, спустя два с лишним месяца он умер в больнице. Следствие считает, что мотивом убийства стала личная неприязнь к Япончику вора в законе Ильи Симонии по прозвищу Махо. Он в международном розыске вместе с ещё двумя предполагаемыми соучастниками убийства.

Ещё один обвиняемый в громком убийстве Каха Газзаев признал вину и в апреле получил 14 лет колонии.