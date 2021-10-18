Facebook намерена создать в Европе 10 тысяч рабочих мест в рамках проекта по созданию «метавселенной»

Телеканал CNBC со ссылкой на пресс-службу компании передает, что это планы на ближайшие пять лет.

О наборе команды по разработке «метавселенной» этим летом говорил вице-президент Facebook, отвечающий за технологии виртуальной и дополненной реальности. По замыслу компании, пользователи смогут сквозь цифровое пространство физически ощущать присутствие другого человека.