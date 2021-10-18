Минимальный размер пособия на первого ребенка со следующего года увеличат на 400 рублей

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты. Размер выплаты изменится в феврале. Она составит почти 7,5 тысяч рублей. Максимальное пособие вырастет до почти 31 300 рублей. Из документа следует, что расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят почти 170 миллиардов рублей.

Кроме того проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка.