Партия «Зеленых» призвала немецкое правительство обсудить с Москвой вопрос о поставках газа

Сопредседатель политической организации Роберт Хабек в интервью телерадиокомпании ARD сказал, что Россия ограничивает поставки в то время, как хранилища в Германии заполнены не до конца, а спрос остается высоким.

«Зеленые» вскоре должны начать коалиционные переговоры с СДПГ и СвДП. Партия ранее активно выступала против газопровода «Северный поток-2».