Венесуэльская оппозиция призвала власти продолжить переговоры в Мексике

В твиттере пресс-службы лидера оппозиции Хуана Гуайдо говорится, что один человек не может быть важнее целого народа.

Накануне Каракас заявил о приостановке переговоров в знак протеста из-за экстрадиции венесуэльского дипломата в США. Спецпосланника Алекса Сааба, обвиняемого в Соединенных Штатах в отмывании денег, выдали власти Кабо-Верде.

В этом месяце российским послом в западноафриканской стране стала Наталья Поклонская. Выдачи экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма добивается Украина, где на нее заведены уголовные дела.