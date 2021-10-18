Юрист, выпавший из окна ГСУ МВД, перед смертью дал показания о серии убийств ради хищения бывших объектов Миноброны

Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники. Умерший Валерий Кулиш – фигурант дела «Оборонсервиса», ранее признанный виновным в мошенничестве. Незадолго до гибели он рассказал о рейдерской группировке, занимавшейся переделом недвижимости военного ведомства в Москве и Подмосковье. По словам юриста, преступления совершались в интересах бизнесмена Владимира Палихаты. При этом сам предприниматель сказал RTVI, что даже не был знаком с погибшим. Он также утверждает, что люди, о которых идет речь в показаниях, живы.
2021-10-18T05:05:52+03:00
2021-10-18T05:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 18 октября 2021
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