Среднестатистическому россиянину нужно восемь лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Согласно исследованию агентства РИА Новости, быстрее всего — за 3,5 года – это могут сделать жители Чукотки. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Дольше всего – 11 лет — копить придется живущим в Кабардино-Балкарии. Нижние строчки рейтинга также занимают Северная Осетия и Чечня.

В этих расчетах учитывается как скоро можно накопить два миллиона рублей, ежемесячно откладывая половину от средней зарплаты по каждому региону и размещая накопления на вкладе.