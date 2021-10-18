Центристская партия потеряла право единолично управлять Таллином

Она победила на муниципальных выборах в эстонской столице, однако получила лишь 38 мандатов – на два меньше, чем нужно для того, чтобы самостоятельно руководить городом. Кандидат в мэры Таллина от центристов Михаил Кылварт набрал рекордное количество голосов, однако в интервью Эстонскому национальному радио выразил недовольство итогами выборов. Он сказал, что партия готова к коалиционным переговорам.

Центристы отстаивают интересы русскоязычного населения.