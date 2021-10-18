В британском парламенте считают, что целью террориста, убившего депутата Дэвида Эмесса, не был конкретный политик

Газета Daily Telegraph пишет, что на это указывают предварительные данные расследования. Али Харби Али рассматривал варианты покушения на представителей нескольких партий, придерживающихся разных политических взглядов. Источник издания в правительстве сказал, что Эмессу просто не повезло. Преступник выбрал его наугад, или просто потому, что увидел объявление о встрече с избирателями. В полиции полагают, что мотив преступления может быть связан с исламским экстремизмом. Преступник не находился под наблюдением спецслужб, однако попадал в поле зрения полиции, так как высказывал радикальные взгляды.
2021-10-18T04:09:25+03:00
2021-10-18T04:09:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 18 октября 2021
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