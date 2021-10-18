Российское посольство в Албании просит дождаться данных экспертизы по делу о гибели четырех россиян

В диппредставительстве призвали не распространять неподтвержденные версии, передает агентство ТАСС. Накануне местная пресса написала, что полиция проверяет версию об отравлении постояльцев хлором. В прошлую субботу сотрудник отеля нашел четырех россиян мертвыми в сауне.