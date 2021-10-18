Российское посольство в Албании просит дождаться данных экспертизы по делу о гибели четырех россиян

В диппредставительстве призвали не распространять неподтвержденные версии, передает агентство ТАСС. Накануне местная пресса написала, что полиция проверяет версию об отравлении постояльцев хлором. В прошлую субботу сотрудник отеля нашел четырех россиян мертвыми в сауне.
2021-10-18T04:09:11+03:00
2021-10-18T04:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 18 октября 2021
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