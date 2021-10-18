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03:08, 18 октября 2021

Сериал «Игра в кальмара» принес сервису Netflix в 40 раз больше денег, чем на него потратили

Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании сообщает, что проект выделяется не только высокой популярностью, но и низкой стоимостью производства. Так, выпуск девяти серий обошелся в чуть более 20 миллионов долларов. При этом заработать на нем удалось почти 900 миллионов. Кроме того, отмечается, что акции Netflix с момента выпуска сериала выросли на 7%.
«Игра в кальмара» корейского режиссера Хван Дон Хёка рассказывает о группе людей, которые из-за тяжелой финансовой ситуации за деньги соглашаются принять участие в смертельных испытаниях.


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